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В Коми отремонтированы шесть жилых домов в рамках капремонта

В Коми отремонтированы шесть жилых домов в рамках капремонта Фото Минстроя РК

В Республике Коми за минувшую неделю завершены работы по капитальному ремонту в шести жилых зданиях. Об этом информирует пресс-служба Министерства строительства региона.

Так, в Сыктывкаре по адресу: улица Пушкина, 34, проведены ремонтные работы крыши. В ходе ремонта шифер был заменен на профлист, также установлены ограждения и система безопасности. В Яреге в многоквартирном доме № 2 по улице Советская также отремонтированы и отделаны дымоходы, утеплено чердачное помещение.

Кроме того, в Сыктывкаре по адресу улица Мира, 11, и в доме № 13 по улице Кутузова были заменены лифты. Подобные работы выполнены и в Усинске по адресу улица Пионерская, 15, а также в доме № 18 по улице Молодежная.

В 2024 году планируется провести ремонтные работы и предоставить услуги в 225 многоквартирных домах, которые формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора. На данный момент завершены работы и оказаны услуги в 52 домах.

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