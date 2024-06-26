В Коми отремонтированы шесть жилых домов в рамках капремонта

В Республике Коми за минувшую неделю завершены работы по капитальному ремонту в шести жилых зданиях. Об этом информирует пресс-служба Министерства строительства региона.

Так, в Сыктывкаре по адресу: улица Пушкина, 34, проведены ремонтные работы крыши. В ходе ремонта шифер был заменен на профлист, также установлены ограждения и система безопасности. В Яреге в многоквартирном доме № 2 по улице Советская также отремонтированы и отделаны дымоходы, утеплено чердачное помещение.