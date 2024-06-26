В Коми отремонтированы шесть жилых домов в рамках капремонта
- 10:30 26 июня
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- Инесса Богатая
В Республике Коми за минувшую неделю завершены работы по капитальному ремонту в шести жилых зданиях. Об этом информирует пресс-служба Министерства строительства региона.
Так, в Сыктывкаре по адресу: улица Пушкина, 34, проведены ремонтные работы крыши. В ходе ремонта шифер был заменен на профлист, также установлены ограждения и система безопасности. В Яреге в многоквартирном доме № 2 по улице Советская также отремонтированы и отделаны дымоходы, утеплено чердачное помещение.
Кроме того, в Сыктывкаре по адресу улица Мира, 11, и в доме № 13 по улице Кутузова были заменены лифты. Подобные работы выполнены и в Усинске по адресу улица Пионерская, 15, а также в доме № 18 по улице Молодежная.
В 2024 году планируется провести ремонтные работы и предоставить услуги в 225 многоквартирных домах, которые формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора. На данный момент завершены работы и оказаны услуги в 52 домах.
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