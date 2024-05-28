Смертельное ДТП в Сыктывкаре унесло жизнь 41-летней женщины

Вчера, 27 мая, в столице Коми произошло страшное ДТП с участием двух иномарок. Авария унесла жизнь 41-летней женщины.

Согласно информации региональной Госавтоинспекции, происшествие случилось на Октябрьском проспекте около 23:50. Женщина-водитель, управляя Renault Logan, двигалась в сторону улицы Магистральной. В какой-то момент она не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus, что двигался навстречу.