Смертельное ДТП в Сыктывкаре унесло жизнь 41-летней женщины
- 08:30 28 мая
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- Татьяна Зубова
Вчера, 27 мая, в столице Коми произошло страшное ДТП с участием двух иномарок. Авария унесла жизнь 41-летней женщины.
Согласно информации региональной Госавтоинспекции, происшествие случилось на Октябрьском проспекте около 23:50. Женщина-водитель, управляя Renault Logan, двигалась в сторону улицы Магистральной. В какой-то момент она не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus, что двигался навстречу.
В результате ДТП водитель Renault скончалась на месте от полученных травм. 26-летняя водитель Ford также получила множество серьезных травм. Врачи диагностировали ей, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и травму шейного отдела позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
В управлении уточнили, что погибшая имела водительский стаж с 2011 года.