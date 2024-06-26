Готовлю шарлотку с клубникой по бабушкиному рецепту: получается еще вкуснее классической
- 17:01 26 июня
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- Служба новостей
Привет! Это Евгения Гаева, и я снова делюсь с вами простым и вкусным рецептом. Сегодня приготовим шарлотку с клубникой — отличная альтернатива классическому яблочному пирогу, особенно в сезон клубники, когда эта ягода свежая и сочная.
Этот рецепт передался мне от бабушки, которая очень любила готовить шарлотку. Тесто получается бисквитным и невероятно пышным, и при этом вам не нужно будет отделять белки от желтков или добавлять разрыхлитель. Активное время приготовления составит всего 10 минут. Это универсальное тесто подходит для любых фруктов и ягод.
Шарлотка с клубникой: пошаговый рецепт
Для того чтобы шарлотка не теряла форму и хорошо пропекалась, используйте только свежую клубнику. Выбирайте ягоды не переспевшие, без повреждений. Лучше использовать дачную клубнику — выпечка получится невероятно вкусной и ароматной.
Полезный совет: используйте силиконовую форму — её не нужно смазывать маслом. Также подойдут разъемные или стеклянные формы.
Ингредиенты:
- Яйца — 5 штук
- Мука — 140 грамм
- Сахар — 130 грамм
- Соль — щепотка
- Ванильный сахар — 10 грамм
- Сахарная пудра — 2 столовые ложки
- Клубника — 200 грамм
Шаги приготовления:
- Подготовьте клубнику: промойте, переберите, отрежьте хвостики и выложите на бумажные салфетки для полного высыхания.
- В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли с помощью миксера или блендера с насадкой венчик.
- Постепенно добавьте сахар, предварительно смешанный с ванильным сахаром, не переставая взбивать. Увеличивайте скорость взбивания постепенно. Взбивайте около 5 минут, пока масса не побелеет и не увеличится в объёме.
- Просейте муку и частями добавляйте её в яично-сахарную смесь. Перемешивайте тесто лопаткой до объединения всех ингредиентов, следя за тем, чтобы не было комочков и тесто оставалось пышным и воздушным.
- Нарежьте клубнику на четвертинки, оставив несколько ягод для украшения, которые разрежьте пополам.
- Аккуратно добавьте мелко нарезанную клубнику в тесто и перемешайте лопаткой. Смажьте форму сливочным маслом и слегка присыпьте мукой (если используете силиконовую форму, смазывать не нужно). Влейте тесто и равномерно распределите его, сверху украсьте оставшимися ягодами.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой или деревянной шпажкой.
- Достаньте готовую шарлотку, дайте ей немного остыть и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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