Готовлю шарлотку с клубникой по бабушкиному рецепту: получается еще вкуснее классической

Привет! Это Евгения Гаева, и я снова делюсь с вами простым и вкусным рецептом. Сегодня приготовим шарлотку с клубникой — отличная альтернатива классическому яблочному пирогу, особенно в сезон клубники, когда эта ягода свежая и сочная.

Этот рецепт передался мне от бабушки, которая очень любила готовить шарлотку. Тесто получается бисквитным и невероятно пышным, и при этом вам не нужно будет отделять белки от желтков или добавлять разрыхлитель. Активное время приготовления составит всего 10 минут. Это универсальное тесто подходит для любых фруктов и ягод.