В Коми семилетнему мальчику с ограниченными возможностями не предоставили паллиативную помощь
- 12:45 26 июня
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- Инесса Богатая
В Печоре прокуратура восстановила права ребенка-инвалида на получение необходимой паллиативной помощи. По данным ведомства, семилетнему мальчику требовалось специализированное питание, которое не было предоставлено своевременно. Как уточнили в прокуратуре региона, мать больного ребенка обратилась в местную больницу с просьбой предоставить это питание, однако ее заявление было проигнорировано медицинским персоналом. В результате женщина была вынуждена обратиться за помощью в надзорные органы.
Благодаря вмешательству Коми Республиканской прокуратуры, заявительнице было передано пять из семи необходимых для домашнего использования медицинских изделий.
Напомним, в Печорском парке Победы горожане высадили сорок берез в память о погибших в Великой Отечественной войне.
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