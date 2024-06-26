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В Коми виновник аварии оплатил лечение пострадавшего

В Коми виновник аварии оплатил лечение пострадавшего Фото из архива "Про Город"

В Удорском районе республики Коми виновник аварии заплатил за лечение пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба УФССП республики.

По данным регионального ведомства, участник дорожно-транспортного происшествия, по вине которого потерпевший оказался в реанимации и перенес сложную операцию в травматологическом и ортопедическом отделении, обязался оплатить медицинские расходы. Сумма составила 632 тысячи рублей.

Для исполнения судебного решения пристав наложила арест на счета должника и взыскала половину его заработной платы.

Поскольку задолженность была погашена вне установленного срока для добровольной оплаты, должнику предстоит уплатить исполнительский сбор в размере более 40 тысяч рублей.

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