В Коми виновник аварии оплатил лечение пострадавшего
- 09:00 26 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Удорском районе республики Коми виновник аварии заплатил за лечение пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба УФССП республики.
По данным регионального ведомства, участник дорожно-транспортного происшествия, по вине которого потерпевший оказался в реанимации и перенес сложную операцию в травматологическом и ортопедическом отделении, обязался оплатить медицинские расходы. Сумма составила 632 тысячи рублей.
Для исполнения судебного решения пристав наложила арест на счета должника и взыскала половину его заработной платы.
Поскольку задолженность была погашена вне установленного срока для добровольной оплаты, должнику предстоит уплатить исполнительский сбор в размере более 40 тысяч рублей.
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