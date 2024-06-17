Санаторно-курортное лечение за счет государства: как пенсионерам получить бесплатную путевку

Фото из архива "Про Города"

В 2024 году в России продолжают действовать программы поддержки льготных категорий граждан, в том числе возможность получить бесплатные путевки в санаторно-курортные учреждения. Это дает возможность не только отдохнуть, но и улучшить свое здоровье без значительных финансовых затрат. Право на бесплатные путевки имеют следующие категории граждан:

Инвалиды войны

Участники Великой Отечественной войны, военнослужащие и работники тыла

Ветераны боевых действий

Блокадники Ленинграда и жители осажденного Севастополя

Члены семей погибших или умерших инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий

Инвалиды всех групп, включая детей Кроме того, в некоторых регионах (Москва, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край) путевки доступны также всем пенсионерам по возрасту.

Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо обратиться к лечащему врачу, который определит наличие показаний к санаторно-курортному лечению. Далее следует собрать необходимые документы и подать заявление в Социальный фонд России или региональное отделение. Путевки предоставляются в порядке очереди, с приоритетом для инвалидов и участников ВОВ.

Санаторий выбирает врач, как правило, из числа тех, с которыми у региона заключены соответствующие контракты. Путевка обычно включает проживание, питание, лечебные процедуры и проезд к месту отдыха и обратно. Возможна доплата за улучшенные условия проживания.

Следует отметить, что в разных регионах могут действовать свои правила и категории льготников, имеющих право на бесплатные путевки. Например, в Москве путевки доступны для всех неработающих пенсионеров и предпенсионеров, а в Татарстане - для пенсионеров и предпенсионеров с низкими доходами.

Таким образом, бесплатные санаторно-курортные путевки - это отличная возможность для льготных категорий граждан не только отдохнуть, но и улучшить свое здоровье без финансовых затруднений. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться к лечащему врачу и подать заявление в соответствующие организации, сообщает progorodnn.ru.