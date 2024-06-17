Складировать или рвать? Эксперт рассказал, нужно ли хранить квитанции по ЖКХ

Удобство для собственников жилья. Теперь они могут удобно отслеживать и оплачивать все начисления онлайн через различные порталы и приложения - ГИС-ЖКХ, Госуслуги, сервисы ресурсных компаний и УК. Это значительно упрощает управление финансами.