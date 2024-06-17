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Складировать или рвать? Эксперт рассказал, нужно ли хранить квитанции по ЖКХ

Складировать или рвать? Эксперт рассказал, нужно ли хранить квитанции по ЖКХФото из архива "Про Города"

Вы абсолютно правы, современные технологии действительно меняют подход к управлению многоквартирными домами. Тенденция к переходу на цифровые сервисы и электронные способы взаимодействия становится всё более очевидной.

Ключевые преимущества этих изменений:

  1. Удобство для собственников жилья. Теперь они могут удобно отслеживать и оплачивать все начисления онлайн через различные порталы и приложения - ГИС-ЖКХ, Госуслуги, сервисы ресурсных компаний и УК. Это значительно упрощает управление финансами.

  • Прозрачность расчетов. Вся информация о начислениях и платежах хранится в электронном виде, что позволяет собственникам в любой момент получить выгрузку своих данных. Это исключает возможность недопонимания, особенно при смене управляющей компании.

  • Отсутствие необходимости хранения бумажных квитанций. Поскольку все начисления производятся в цифровом виде, физические документы уже не нужны. Это упрощает документооборот и повышает эффективность управления.

    • Таким образом, внедрение современных технологий в сферу ЖКХ повышает прозрачность, удобство и контроль для собственников жилья. Это важный шаг к более эффективному и клиентоориентированному управлению многоквартирными домами, пишет ussurmedia.ru.

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