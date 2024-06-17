Складировать или рвать? Эксперт рассказал, нужно ли хранить квитанции по ЖКХ
- 13:37 17 июня
- 12+
- Служба новостей
Вы абсолютно правы, современные технологии действительно меняют подход к управлению многоквартирными домами. Тенденция к переходу на цифровые сервисы и электронные способы взаимодействия становится всё более очевидной.
Ключевые преимущества этих изменений:
-
Удобство для собственников жилья. Теперь они могут удобно отслеживать и оплачивать все начисления онлайн через различные порталы и приложения - ГИС-ЖКХ, Госуслуги, сервисы ресурсных компаний и УК. Это значительно упрощает управление финансами.
Прозрачность расчетов. Вся информация о начислениях и платежах хранится в электронном виде, что позволяет собственникам в любой момент получить выгрузку своих данных. Это исключает возможность недопонимания, особенно при смене управляющей компании.
Отсутствие необходимости хранения бумажных квитанций. Поскольку все начисления производятся в цифровом виде, физические документы уже не нужны. Это упрощает документооборот и повышает эффективность управления.
Таким образом, внедрение современных технологий в сферу ЖКХ повышает прозрачность, удобство и контроль для собственников жилья. Это важный шаг к более эффективному и клиентоориентированному управлению многоквартирными домами, пишет ussurmedia.ru.
Читайте также:
- На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 14 июня: автолюбителей ждет приятный сюрприз
- Прогноз погоды изменился: нас ждет возвращение адской жары и ливень
- Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции
- Вознесение Господне: Что можно и чего нельзя делать 13 июня 2024 года
- Осталась всего 1 неделя: россиян просят покинуть свои дома. Что произойдет 22 июня