Известная лыжница из Коми приняла участие в телепроекте канала “ТНТ”
- 22:45 27 мая
- 12+
- Олег Помидоров
Юлия Ступак решила побороться с нейросетью за 10 миллионов рублей.
Новый проект “Титанов” вышел в телеэфир канала “ТНТ” 26 июня. В ходе событий экстремального шоу, нейросеть отобрала 99 лучших атлетов. Среди них есть олимпийские чемпионы, бойцы единоборств, фитнес-тренера. В проекте и засветилась лыжница из Коми Юлия Ступак.
Программа будет выходить на протяжении 12 недель. Каждые семь дней новое испытание. В первом выпуске участники, которых заранее поделили на группы по 33 человека, соревновались в висе на руках. Те, кто показал лучшее время в этом состязании отправились во второй тур. Упавшие в воду – покинули телепроект. Юлия Ступак не смогла войти в десятку лучших по времени, однако прошла дальше.
В передаче утверждается, что это первое на российском ТВ экстремальное реалити-шоу, где одним из героев стал искусственный интеллект. В конце сезона победитель получит 10 миллионов рублей.
Следующий выпуск проекта можно будет увидеть на телеэкранах 2 июня.