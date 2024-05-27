Известная лыжница из Коми приняла участие в телепроекте канала “ТНТ”

Программа будет выходить на протяжении 12 недель. Каждые семь дней новое испытание. В первом выпуске участники, которых заранее поделили на группы по 33 человека, соревновались в висе на руках. Те, кто показал лучшее время в этом состязании отправились во второй тур. Упавшие в воду – покинули телепроект. Юлия Ступак не смогла войти в десятку лучших по времени, однако прошла дальше.