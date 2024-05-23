В Коми введут ответственность за склонение женщин к аборту
- 22:30 23 мая
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- Олег Помидоров
Подобный законопроект появился на портале общественного обсуждения.
23 мая появилась информация, что в Коми планируют принять закон “О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности”. Сейчас проект размещен на обсуждение среди нормативно-правовых актов республики.
Под “склонением” понимается совершение действий, вследствие которых беременная женщина захочет прервать беременность искусственным путем. При этом “склонением” не будет считаться, если женщина прервет беременность по медицинским показаниям в рамках добровольного согласия.
Таким проектом в регионе хотят установить административную ответственность для тех, кто путем уговоров, предложений, подкупа или обмана склонит женщину прервать беременность.
Стоит отметить, что с 2024 года в Коми существуют стимулирующие выплаты медикам. Пять тысяч рублей получит врач, если женщина откажется от аборта и 25 тысяч рублей, если женщину доведет до родов.