В Коми прибыла частица Вечного огня из города-героя

Фото пресс-службы администрации Сосногорского района и пресс-службы МВД по Коми

МВД по Коми присоединилось к акции "Северный путь Вечного огня" в преддверии Дня Победы. В преддверии празднования Дня Победы Министерство внутренних дел России по республике Коми приняло участие в акции "Северный путь Вечного огня".

4 мая состоялась церемония передачи частицы Вечного огня в зале Воинской Славы на Мамаевом кургане в Волгограде, которую позднее доставят к мемориальному комплексу парка Победы в Салехарде.

Первой остановкой на маршруте был город Микунь в Коми. На железнодорожной платформе коллеги из Ямало-Ненецкого автономного округа были встречены сотрудниками отдела полиции Усть-Вымского района, учащимися кадетского класса школы №1, членами совета ветеранов, активистами "Движения первых" и "Волонтеры Победы".

Вместе они почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества, включая участников специальной военной операции.

Атмосферу торжественности усилили песни военных лет, исполненные народным хором ветеранов "Беспокойные сердца".

В Сосногорске капсулу с частицей Вечного огня приняли от ямальских коллег руководитель местного отдела полиции Павел Стадник, начальник отдела полиции Ухты Борис Иванов, а также глава Сосногорского района, ветеран МВД России Ильдар Махмутов.