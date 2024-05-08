В Коми прибыла частица Вечного огня из города-героя
- 10:30 8 мая
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- Белла Лебедева
МВД по Коми присоединилось к акции "Северный путь Вечного огня" в преддверии Дня Победы.
В преддверии празднования Дня Победы Министерство внутренних дел России по республике Коми приняло участие в акции "Северный путь Вечного огня".
4 мая состоялась церемония передачи частицы Вечного огня в зале Воинской Славы на Мамаевом кургане в Волгограде, которую позднее доставят к мемориальному комплексу парка Победы в Салехарде.
Первой остановкой на маршруте был город Микунь в Коми. На железнодорожной платформе коллеги из Ямало-Ненецкого автономного округа были встречены сотрудниками отдела полиции Усть-Вымского района, учащимися кадетского класса школы №1, членами совета ветеранов, активистами "Движения первых" и "Волонтеры Победы".
Вместе они почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества, включая участников специальной военной операции.
Атмосферу торжественности усилили песни военных лет, исполненные народным хором ветеранов "Беспокойные сердца".
В Сосногорске капсулу с частицей Вечного огня приняли от ямальских коллег руководитель местного отдела полиции Павел Стадник, начальник отдела полиции Ухты Борис Иванов, а также глава Сосногорского района, ветеран МВД России Ильдар Махмутов.
Среди присутствующих были также кадеты полицейских классов школ №3 и №18 в Ухте и кадетская школа в Сосногорске, а также члены Совета ветеранов МВД и ведомственного Общественного совета. 9 мая лампаду с огненным символом разместят в городском сквере Победы.