В Коми простились с еще одним участником СВО

В Коми состоялась траурная церемония по прощанию с Владимиром Мандрико, военнослужащим, погибшим в ходе специальной операции. Информация о его гибели стала известна 27 января. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации.

Похороны прошли в городе Печора, где Владимир Иванович проживал. Сержант Мандрико принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике и был отличен нагрудным знаком «За верность долгу» и медалью «За участие в боевых действиях на Северном Кавказе». Он был опытным и преданным военным, который с гордостью служил своей стране.