В Коми простились с еще одним участником СВО
- 15:00 27 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми состоялась траурная церемония по прощанию с Владимиром Мандрико, военнослужащим, погибшим в ходе специальной операции. Информация о его гибели стала известна 27 января. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации.
Похороны прошли в городе Печора, где Владимир Иванович проживал. Сержант Мандрико принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике и был отличен нагрудным знаком «За верность долгу» и медалью «За участие в боевых действиях на Северном Кавказе». Он был опытным и преданным военным, который с гордостью служил своей стране.
Ранее мы писали о том, что в ходе СВО погибли трое бойцов из Коми. О трагичном событии стало известно 24 марта. Глава Коми Владимир Уйба выразил соболезнования родным и близким погибших в своем телеграм-канале.
Также мы писали о том, что в Коми при спасении женщины погиб участник СВО. Прогуливаясь по парку имени Кирова, молодой человек увидел тонущую в реке женщину. Он немедленно бросился на помощь и вытолкнул горожанку на сушу. Сам выбраться парень уже не смог и вскоре скрылся под водой.