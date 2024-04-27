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Появилось видео воркутинца, что 20 лет назад зарезал молодую девушку

Появилось видео воркутинца, что 20 лет назад зарезал молодую девушкуСкрин видео Следственного комитета

Расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2001 году в Воркуте, завершено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми. 59-летнего горожанина обвинили в нападении с целью хищения чужого имущества и убийстве, сопряженном с разбоем. В ведомстве предоставили кадры с места преступления.

Согласно данным следствия, фигурант под предлогом займа денег проник в квартиру, где проживала 26-летняя жительница города. Он избил молодую женщину и нанес ей несколько ножевых ударов в область шеи и груди, от которых она скончалась на месте происшествия. После совершения убийства злоумышленник похитил вещи и скрылся.

В 2001 году расследование приостановили из-за отсутствия улик. Однако, в ходе работы по раскрытию старых преступлений, в управлении провели генетическую экспертизу, которая позволила найти свидетелей и обвиняемого. Спустя более двадцати лет обнаружили орудие преступления, а именно нож, который был найден на крыше здания. Сам фигурант отрицает свою вину, утверждая, что не заходил в квартиру погибшей девушки, а только общался с ней в подъезде. Однако следствие опровергло эту версию, представив доказательства причастности фигуранта к преступлению. В ближайшее время уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

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