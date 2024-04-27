В Коми ожидается переменная облачность

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Прогноз погоды ЦГМС на 27 апреля для Коми предвещает облачную погоду с прояснениями. Ожидается небольшое количество осадков в виде дождя и мокрого снега, местами с умеренной интенсивностью. В южных районах республики днем возможны сильные дожди. В отдельных районах наблюдается туман, а также есть вероятность грозы в течение дня. Направление ветра будет южной четверти со скоростью от 3 до 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 °C, днем от +7 до +12 °C. В крайне северо-восточных районах республики ожидается ночной мороз от -1 до -6 °C, днем температура поднимется до +4 °C. В отдельных южных районах ночью будет тепло, с температурой от +7 до +12 °C, дневная температура составит от +15 до +20 °C.