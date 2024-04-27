10 вещей, которые делают неправильно даже опытные домохозяйки

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Хочется как лучше, а получается как всегда. Многим из нас приходится прикладывать уйму усилий, чтобы поддерживать дома чистоту и порядок. Некоторые вещи мы привыкли делать на автомате, даже не задумываясь: может, можно как-то иначе? Выходные — время, когда большинство из нас делают уборку в квартире. Тоже скривили сейчас нос и тяжело вздохнули? Да, найдется не так много людей, которые получают удовольствие от мытья пола, протирания пыли, стирки одежды и (о, ужас) смены постельного белья. Почему? Возможно, мы что-то делаем не так? Разобрался портал woman.ru.

Подходим к уборке как к тягостной обязанности

Обычно мы приступаем к наведению порядка, когда в доме уже не остается чистого угла. Совершенно непосильная задача в рабочие дни, на выходных она превращается в суровую повинность. Освободив свой чистящий арсенал от паутины, мы обреченно приступаем к уборке, и только полные отчаянья возгласы «За что мне это?!» изредка прерывают шум пылесоса. Другая крайность — каждый день тратить нервы и силы в попытке довести весь дом до кристального блеска. У этой страшной сказки может быть совсем другой конец: скучная рутина легко превращается в приятное занятие, если подойти к нему с точки зрения осознанности.

Представьте, что каждая вещь наполнена энергией, которая воздействует на нас тем или иным образом. Пространство вокруг нас отражает наше внутреннее состояние и одновременно влияет на него. Представляйте, как с грязью и мусором из вашей жизни уходят ссоры, болезни, печали и весь негатив. Если повторять такой ритуал регулярно, то уже очень скоро вы отметите перемены к лучшему. Воспринимайте уборку не как самоцель, а как инструмент, который помогает настроиться на позитив. Наслаждайтесь результатом.

«Застреваем» в одном помещении

Если речь идет о масштабной уборке, то лучше работать не с комнатами, а с категориями вещей. Например, вместо того чтобы отдраить кухню целиком, разберитесь со всей посудой, которая у вас есть. Наверняка на верхней полке пылится набор чашек, которым вы последний раз пользовались пять лет назад, а где-то в шкафу стоит до сих пор не распакованная коробка с сервизом. Соберите все в одну кучу и принимайтесь за дело. Один подход — одна категория. Не знаете, с чего начать, — начните с одежды и книг, их обычно больше всего. Двигайтесь от простого к сложному.

Попробуйте подобрать для себя подходящую схему расхламления. Вот несколько примеров:

— избавьтесь разом от всего, чем не пользовались год;

— избавляйтесь каждый день от пяти ненужных вещей;

— избавляйтесь каждый день от одной вещи, которую вы бы не взяли с собой при переезде;

— если купили что-то новое — избавьтесь от чего-то старого: плюс 1 новая вещь = минус 1 старая вещь.

При этом вовсе не обязательно выбрасывать все эти замечательные вещи, с которыми вы решили расстаться. Для кого-то они могут оказаться гораздо полезней, чем для вас, и еще долго служить верой и правдой своему новому хозяину. Есть как минимум три варианта, как вы можете поступить с ненужными вещами: продать, отдать даром или сдать в переработку. Одежда в хорошем состоянии отправляется на благотворительность, в негодном — в переработку.

Не планируем

Планируйте время на регулярную уборку, не оставляйте все на выходные. Составьте для себя расписание уборки. Вовсе не обязательно каждый день мыть полы по всему дому после тяжелого рабочего дня.

— Делайте что-то, что потребует минимум усилий, но произведет максимальный эффект, понемногу каждый день;

— Ставьте реальные цели, конкретные задачи и обозначайте определенный промежуток времени, за который это нужно сделать. Всегда намечайте конечную точку, чтобы вовремя остановиться, пока уборка не «засосала» вас в свои сети бесконечных дел, которые тянутся одно за другим, как снежный ком. Здесь как с занятиями фитнесом с понедельника. Вывалила все из шкафа в порыве энтузиазма, который затухает так же быстро, как разгорается, и уже через час проклинаешь его, этот самый энтузиазм. Грешны, чего уж там, давайте признаемся себе честно. Наши прекрасные порывы угасают так же резко, как и вспыхивают. Девять беременных женщин не родят за месяц, все нужно выполнять поэтапно.

— Не планируйте начало уборки на свободные выходные. Скорее всего, такие выходные не наступят, вы так и будете откладывать уборку на следующую неделю.

Действуем хаотично

Во время уборки двигайтесь методично сверху вниз, по часовой стрелке или против (как вам больше нравится) и от дальнего угла — к двери. Вытирать пыль лучше всего в самом конце, после того как пропылесосили и перетряхнули все, что нужно, — иначе она попросту осядет заново.

Используем слишком много или слишком мало стирального порошка

По статистике производителей, из опасения, что порошок не смоется и останется на вещах в виде следов и разводов, мы кладем его слишком мало — почти в два раза меньше по сравнению с рекомендованной дозировкой. При таком раскладе сложные пятна и грязь на «проблемных» местах (например, воротничках, манжетах или подмышках) не отстирываются. Правильная дозировка обычно указывается на упаковке, но мы иногда ленимся туда смотреть. Однако, чтобы вещи сохраняли форму и цвет и оставались в хорошем состоянии, лучше все же придерживаться рекомендаций производителя.

Не надеваем перчатки

Жесткая вода и чистящие средства сушат и повреждают кожу. В результате на ней появляются микротрещинки, через которые может попасть инфекция. К тому же, почему бы не сочетать полезное с приятным? Под перчатки можно нанести питательный крем, скраб или маску для рук.

Скребем посуду

Казалось бы, антипригарные покрытия, современные моющие средства, а мы все равно продолжаем тереть кастрюльки и сковородки металлическими губками, пытаясь отскрести пригоревшие кусочки. Жирные и «радужные» разводы, припекшиеся корочки, подгоревшее дно — чуть ли не каждый вкусный ужин превращается для кухонной утвари в настоящую пытку. Установите фильтр для воды, обновите «парк» кулинарных лопаток.

Из-за абразивного воздействия (металлические мочалки, вилки, ножи, шероховатые лопатки), перегрева и резких перепадов температуры на посуде появляются трещины, где скапливаются микрочастички пищи или накипь, в результате наши любимые столовые приборы теряют вид и портятся.

Не чистим утюг

Даже самые современные утюги нуждаются в периодической чистке. Если использовать для отпаривания обычную воду из-под крана и не мыть регулярно емкость для воды, в ней может скопиться накипь или даже образоваться плесень. Естественно, через отверстия для пара все это рано или поздно попадет на вещи.

Держим дверь в ванную постоянно закрытой

Теплое и влажное помещение — это идеальная среда для плесени. Чтобы ваша ванная комната вместо домашнего спа-уголка не превратилась в источник «новой жизни», рекомендуем после душа и стирки хорошенько ее проветривать.

Пренебрегаем силой природы