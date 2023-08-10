В Сыктывкаре участник СВО спас женщину и утонул в Вычегде

В столице Коми продолжаются поиски молодого человека, участника СВО, который погиб, спася тонущую женщину. Уроженец Кабардино-Балкарии 1999 года рождения приехал в Сыктывкар на учебу.

Это случилось около 19 часов вечера. В день трагедии парень гулял по пляжу, как вдруг, всего в 3-4 метрах от берега начала тонуть женщина. Он сразу бросился на помощь и вытолкнул ее к берегу, а сам ушел под воду. Все это случилось на глазах у отдыхающих.