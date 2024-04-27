Сыктывкарец обокрал детский сад в Курской области на миллион рублей

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Сыктывкару успешно завершено предварительное расследование в отношении 44-летнего жителя столицы. По данному уголовному делу он обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества с использованием своего служебного положения и причинении значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проведенного расследования было установлено, что фигурант, занимая должность директора ООО, выиграл тендеры на площадках сети интернет. После этого он заключил контракты на выполнение ремонтных работ с техникумом и детским садом, находящимися в Курской области. При этом обвиняемый отлично понимал, что не обладает достаточными ресурсами и специалистами, потому не сможет выполнить обещанные работы.