Сыктывкарец обокрал детский сад в Курской области на миллион рублей
- 08:15 27 апреля
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- Татьяна Зубова
Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Сыктывкару успешно завершено предварительное расследование в отношении 44-летнего жителя столицы. По данному уголовному делу он обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества с использованием своего служебного положения и причинении значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проведенного расследования было установлено, что фигурант, занимая должность директора ООО, выиграл тендеры на площадках сети интернет. После этого он заключил контракты на выполнение ремонтных работ с техникумом и детским садом, находящимися в Курской области. При этом обвиняемый отлично понимал, что не обладает достаточными ресурсами и специалистами, потому не сможет выполнить обещанные работы.
Заказчики, перечислили денежные средства в качестве аванса, которые фигурант в дальнейшем использовал на свои личные нужды. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.
По решению суда на период следствия сыктывкарца оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Однако он уже полностью возместил ущерб детскому саду.
На данный момент уголовное дело с прокурорским обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.