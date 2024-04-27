Сыктывкарские спасатели помогли коту, что упал с окна шестого этажа
- 06:30 27 апреля
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС 26 апреля выполнил необычное задание.
В 22: 20 поступил вызов от владельцев кошки. Они сообщили, что их питомец упал с шестого этажа и оказался на козырьке магазина, что находится в доме 3 на Октябрьском проспекте.
Сразу после сигнала о происшествии, спасатели выехали на место. Однако операция по спасению не случилась. К моменту их прибытия жильцы квартиры на втором этаже смогли самостоятельно извлечь животное через окно и передать его обратно своим владельцам.
В результате пострадавшую кошку доставили в ветеринарную клинику, где ей привели необходимое медицинское обследование. Спасательная операция успешно завершилась к половине 12 ночи.
Ранее спасатели помогли коту, что едва не остался без лапы, когда застрял в балконной двери.