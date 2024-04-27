Сыктывкарские спасатели помогли коту, что упал с окна шестого этажа

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС 26 апреля выполнил необычное задание. В 22: 20 поступил вызов от владельцев кошки. Они сообщили, что их питомец упал с шестого этажа и оказался на козырьке магазина, что находится в доме 3 на Октябрьском проспекте.

Сразу после сигнала о происшествии, спасатели выехали на место. Однако операция по спасению не случилась. К моменту их прибытия жильцы квартиры на втором этаже смогли самостоятельно извлечь животное через окно и передать его обратно своим владельцам.

В результате пострадавшую кошку доставили в ветеринарную клинику, где ей привели необходимое медицинское обследование. Спасательная операция успешно завершилась к половине 12 ночи.