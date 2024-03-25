Трое бойцов из Коми погибли в зоне СВО
- 06:31 25 марта
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- Татьяна Зубова
В военной спецоперации погибли трое бойцов из Коми. О трагичном событии стало известно вчера, 24 марта.
Глава Коми Владимир Уйба выразил соболезнования родным и близким погибших в своем телеграм-канале.
Младший сержант Алексей Тарабукин из Усть-Куломмского района до прохождения службы в рядах вооруженных сил России жил и трудился в селе Малая Кужба.
Сержант Владимир Мандрико - уроженец Печоры. На фронте выполнял боевые задачи в должности стрелка десантно-штурмового отделения.
Еще один печорец старшина первой статьи Валерий Пашинский служил старшим механиком-водителем зенитно-ракетного отделения.
Напомним, ранее в Коми при спасении женщины погиб участник СВО. Дело в том, что, прогуливаясь по парку имени Кирова, молодой человек увидел тонущую в реке женщину. Он немедленно бросился на помощь и вытолкнул горожанку на сушу. Сам выбраться парень уже не смог и вскоре скрылся под водой.