Трое бойцов из Коми погибли в зоне СВО

Напомним, ранее в Коми при спасении женщины погиб участник СВО. Дело в том, что, прогуливаясь по парку имени Кирова, молодой человек увидел тонущую в реке женщину. Он немедленно бросился на помощь и вытолкнул горожанку на сушу. Сам выбраться парень уже не смог и вскоре скрылся под водой.