Владимир Путин высказался о теракте в Москве

Владимир Путин выступил с обращением касательно теракта в Москве 22 марта. 24 марта объявлен день Общенационального траура.

Президент России выступил с обращение о трагедии в Крокусе. Как известно, террористы пыталсь покинуть страну и уехать на Украину. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Владимир Путин выразил благодарность экипажам скорой помощи и санавиации, бойцам спецподразделений, спасателям и пожарным, а также простым гражданам, которые оказывали первую помощь раненым.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. 24 марта объявлен день Общенационального траура.