Владимир Путин высказался о теракте в Москве
- 15:45 23 марта
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- Анастасия Амелькина
Владимир Путин выступил с обращением касательно теракта в Москве 22 марта. 24 марта объявлен день Общенационального траура.
Президент России выступил с обращение о трагедии в Крокусе. Как известно, террористы пыталсь покинуть страну и уехать на Украину. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Владимир Путин выразил благодарность экипажам скорой помощи и санавиации, бойцам спецподразделений, спасателям и пожарным, а также простым гражданам, которые оказывали первую помощь раненым.
Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. 24 марта объявлен день Общенационального траура.
“Заказчики понесут наказание, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов,” – говорит Владимир Путин.