В ходе проведения СВО погиб житель Сыктывкара

Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели бойца в ходе специальной военной операции.

В зоне проведения СВО погиб житель Сыктывкара Вячеслав Лаптев.

Рядовой Вячеслав Алексеевич Лаптев родом из Кировской области. До участия в специальной военной операции, мужчина проживал в Сыктывкаре.

Руководитель региона Владимир Уйба выразил глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Вячеслава Лаптева, который геройски погиб в ходе проведения СВО.

“Наш земляк пал смертью храбрых, до конца выполнив свой воинский и гражданский долг. Он отдал свою жизнь за Родину и наш народ, за правду и мир без нацизма. Мы никогда не забудем его подвиг”, – заявил Владимир Уйба.