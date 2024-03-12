В ходе проведения СВО погиб житель Сыктывкара
- 22:30 12 марта
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- Олег Помидоров
Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели бойца в ходе специальной военной операции.
В зоне проведения СВО погиб житель Сыктывкара Вячеслав Лаптев.
Рядовой Вячеслав Алексеевич Лаптев родом из Кировской области. До участия в специальной военной операции, мужчина проживал в Сыктывкаре.
Руководитель региона Владимир Уйба выразил глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Вячеслава Лаптева, который геройски погиб в ходе проведения СВО.
“Наш земляк пал смертью храбрых, до конца выполнив свой воинский и гражданский долг. Он отдал свою жизнь за Родину и наш народ, за правду и мир без нацизма. Мы никогда не забудем его подвиг”, – заявил Владимир Уйба.