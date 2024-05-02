Регоператор Севера принял активное участие в общегородском субботнике в Коми

Фото Регоператора Севера

В прошлую субботу в Ухте прошло массовое мероприятие "Маёвка", которое собрало многочисленные семьи и трудовые коллективы. Организатором субботника выступил депутат Госсовета Вячеслав Завальнев, который призвал всех жителей города принять активное участие в этом традиционном мероприятии.

Мероприятие началось с общего сбора всех желающих в парке Культуры и Отдыха. В генеральной уборке города приняли участие около 200 человек. Среди них были сотрудники Регионального оператора Севера, которые занимались уборкой аллеи и пустыря на улице Оплеснина. Все собранные отходы потом были вывезены совместными усилиями с МКП "Ухтаспецавтодор".

На "Маёвке" также выбрали пять территорий для уборки. Кроме этого, предприятия и организации провели уборку закрепленных за ними участков территории. Таким образом, наряду с участием Регионального оператора Севера, в уборке города приняли участие и другие организации и жители Ухты.

Глава Ухты Магомед Османов лично присутствовал на мероприятии и поприветствовал всех участников "Маёвки". Он выразил уверенность в том, что это мероприятие, которое уже полюбилось ухтинцам, будет привлекать все больше неравнодушных горожан с каждым годом.