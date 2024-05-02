Регоператор Севера принял активное участие в общегородском субботнике в Коми
- 10:30 2 мая
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- Белла Лебедева
В прошлую субботу в Ухте прошло массовое мероприятие "Маёвка", которое собрало многочисленные семьи и трудовые коллективы.
Организатором субботника выступил депутат Госсовета Вячеслав Завальнев, который призвал всех жителей города принять активное участие в этом традиционном мероприятии.
Мероприятие началось с общего сбора всех желающих в парке Культуры и Отдыха. В генеральной уборке города приняли участие около 200 человек. Среди них были сотрудники Регионального оператора Севера, которые занимались уборкой аллеи и пустыря на улице Оплеснина. Все собранные отходы потом были вывезены совместными усилиями с МКП "Ухтаспецавтодор".
На "Маёвке" также выбрали пять территорий для уборки. Кроме этого, предприятия и организации провели уборку закрепленных за ними участков территории. Таким образом, наряду с участием Регионального оператора Севера, в уборке города приняли участие и другие организации и жители Ухты.
Глава Ухты Магомед Османов лично присутствовал на мероприятии и поприветствовал всех участников "Маёвки". Он выразил уверенность в том, что это мероприятие, которое уже полюбилось ухтинцам, будет привлекать все больше неравнодушных горожан с каждым годом.
После завершения субботника все участники собрались в парке КиО для подведения итогов. Там был вручен приз за самую интересную находку на субботнике. Среди множества различных предметов, таких как ковры, шлепки и автомобильные пороги, победу одержала микроволновка. Приз был вручен самой большой семье, которая приняла активное участие в уборке.