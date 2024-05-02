Мокрый снег и ледяной ветер: погода в Коми 2 мая

Стало известно, какой будет погода в Коми сегодня, 2 мая.

По прогнозам в этот день территорию региона накроет облачная погода с прояснениями. Возможны осадки и преимущественно в виде снега. Не лишним будет утеплиться шапками и шарфами. Синоптики прогнозируют холодный ветер северной четверти до 7-12 метров в секунду. А на западе Коми порывы ветра могут достигнуть 15-17 метров в секунду.