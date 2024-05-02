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Мокрый снег и ледяной ветер: погода в Коми 2 мая

Мокрый снег и ледяной ветер: погода в Коми 2 маяФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, какой будет погода в Коми сегодня, 2 мая.

По прогнозам в этот день территорию региона накроет облачная погода с прояснениями. Возможны осадки и преимущественно в виде снега. Не лишним будет утеплиться шапками и шарфами. Синоптики прогнозируют холодный ветер северной четверти до 7-12 метров в секунду. А на западе Коми порывы ветра могут достигнуть 15-17 метров в секунду.

В северных районах все ещё держатся морозы - около -4... -9С ночью и -4... +1С днем. На крайнем северо-востоке погода ещё холоднее - ночью -13... -18С, днем -6... -11С. В южной части республики 0...-5С, днем +4... -1С

В столице региона сегодня также облачная погода. Выпадет небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, его скорость достигнет 7-12 метров в секунду. Ночные показатели температуры не превысят 0...-2С. Днем потеплеет +1... +3С.

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