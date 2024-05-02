Мошенники вынудили перевести деньги любителю сайта интим-услуг
- 09:55 2 мая
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- Белла Лебедева
После того, как он не получил ответ, мужчина ринял решение прекратить дальнейшие попытки.
В оперативную дежурную часть Управления Министерства внутренних дел России по Сыктывкару обратился 37-летний местный житель с заявлением о случившемся мошенничестве, как сообщила пресс-служба МВД Коми.
Он наткнулся на веб-ресурс, предлагающий услуги сопровождения девушек на различные мероприятия, и попытался связаться по указанным контактам.
Однако поздним вечером он начал получать непрерывные звонки и сообщения от якобы представителя агентства интимных услуг. Представитель обвинил его в блокировке сайта и поломке кассового аппарата из-за постоянных попыток связаться с номерами на сайте. Злоумышленник также потребовал компенсацию за время простоя всех работниц, чьи анкеты размещены на сайте, перейдя затем к угрозам о физическом насилии над мужчиной и его семьей.
Под давлением кибермошенник вынудил потерпевшего перевести более 330 тысяч рублей на различные счета, среди которых 280 тысяч были средствами, взятыми в кредит.
Следователи УМВД по Сыктывкару завели уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", начав оперативно-розыскные мероприятия для выявления причастных к этому преступлению личностей.