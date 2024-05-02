Сыктывкарец заработал арест, поскольку не смог подняться с пола в закусочной

Как передает пресс-служба судов коми, 16 апреля 2024 года в одной из закусочных Сыктывкара посетитель, будучи в состоянии опьянения, упал на пол и "частично лишился способности передвигаться самостоятельно". Все это сопровождалось неясной речью и сильным запахом спиртного изо рта. Мужчина имел неопрятный внешний вид. Столь вызывающее поведение оскорбляло человеческое достоинство и общественную нравственность, потому нарушителя привлекли к ответственности.

В данном случае вину сыктывкарца подтверждают материалы дела, включая протокол об административном правонарушении, рапорт и акт медицинского освидетельствования.

При рассмотрении дела столичный дебошир признал свою вину. Мировой судья назначил ему административный арест на двое суток. Однако это постановление еще не вступило в законную силу.