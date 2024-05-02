Воркутинец, отбывая наказание в колонии, заработал себе очередное дело
- 07:00 2 мая
- 6+
- Татьяна Зубова
В Воркуте местный житель, отбывая наказание в колонии, заработал себе штраф. Подробности преступления рассказали в пресс-службе в судах Коми.
Заключенный находился в комнате воспитательной работы колонии ФКУ ИК-42. В какой-то момент мужчина "разбушевался", схватил со стены телевизор и разбил его об угол стола. Таким образом он причинил материальный ущерб исправительному учреждению.
Мировой судья признал горожанина виновным и обязал его выплатить колонии 23 тысячи рублей. Ещё 883 рублей заключённый отдаст в пользу государства. В ведомстве уточнили, что решение в законную силу пока не вступило.
Напомним, ранее в Коми заключённый уехал из колонии на такси вместе с возлюбленной. Он обманул девушку, что пришла к нему на свидание, сообщив об освобождении, и покинул тюрьму. Лишь позднее возлюбленная узнала, что на самом деле помогла заключенному совершить побег.