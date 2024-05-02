Воркутинец, отбывая наказание в колонии, заработал себе очередное дело

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте местный житель, отбывая наказание в колонии, заработал себе штраф. Подробности преступления рассказали в пресс-службе в судах Коми. Заключенный находился в комнате воспитательной работы колонии ФКУ ИК-42. В какой-то момент мужчина "разбушевался", схватил со стены телевизор и разбил его об угол стола. Таким образом он причинил материальный ущерб исправительному учреждению.

Мировой судья признал горожанина виновным и обязал его выплатить колонии 23 тысячи рублей. Ещё 883 рублей заключённый отдаст в пользу государства. В ведомстве уточнили, что решение в законную силу пока не вступило.