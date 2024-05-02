Указ подписан: пенсионерам объявлено о разовой выплате 15 тысяч с 5 мая
- 09:40 2 мая
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Пенсионерам, достигшим 80 лет, с 5 мая начнут перечислять разовую денежную выплату в размере 15 000 рублей
Выплата будет назначена автоматически всем пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости.
Кроме того, в некоторых регионах предусмотрены дополнительные выплаты для долгожителей. Например, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге:
- пенсионерам, достигшим 90 лет, выплатят 15 000 рублей;
- пенсионерам, достигшим 95 лет, выплатят 20 000 рублей;
- пенсионерам, достигшим 100 лет, выплатят 25 000 рублей, а затем эту сумму будут выплачивать ежегодно.
Выплаты будут перечислены на банковские счета пенсионеров или доставлены почтой. Пенсионерам, которые отметили день рождения недавно, деньги начнут перечислять уже с 5 мая, сообщает ngnovoros.ru.