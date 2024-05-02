«Полный запрет со 2 по 12 мая». Абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет сюрприз
- 10:10 2 мая
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- Служба новостей
Дачникам и огородникам стоит быть внимательными, так как вступают в силу новые законодательные ограничения, связанные с определёнными видами деятельности на приусадебных участках. По информации от PRIMPRESS, с началом дачного сезона 2 мая и особенно в период до окончания майских праздников 12 мая, будет введён строгий контроль за выполнением этих нововведений.
Эксперты отмечают, что всем дачникам предстоит столкнуться с жесткими штрафами за нарушение установленных правил. Это означает, что существуют конкретные запреты, такие как организация свалок на своих участках и хранение мусора без специализированных контейнеров для неорганических отходов.
Наличие мусора на территории приведет к штрафам для владельца участка в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Захоронение пластиковых отходов в землю обойдется в 2000 рублей.
Вдобавок, нельзя забывать о правилах высадки растений: деревья нельзя сажать ближе трех метров к забору соседей, иначе последует финансовое наказание.
Также следует учесть запрет на разведение определённых видов животных на дачных участках, таких как козы, свиньи и коровы. Эти животные могут быть разрешены только на участках сельскохозяйственного назначения. Штрафы за нарушение могут составить не менее 10 тысяч рублей или будут зависеть от кадастровой стоимости участка.