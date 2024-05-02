«Полный запрет со 2 по 12 мая». Абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет сюрприз

Дачникам и огородникам стоит быть внимательными, так как вступают в силу новые законодательные ограничения, связанные с определёнными видами деятельности на приусадебных участках. По информации от PRIMPRESS, с началом дачного сезона 2 мая и особенно в период до окончания майских праздников 12 мая, будет введён строгий контроль за выполнением этих нововведений.

Эксперты отмечают, что всем дачникам предстоит столкнуться с жесткими штрафами за нарушение установленных правил. Это означает, что существуют конкретные запреты, такие как организация свалок на своих участках и хранение мусора без специализированных контейнеров для неорганических отходов.