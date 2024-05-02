В Сосногорске двое детей опрокинулись на квадроцикле
- 08:30 2 мая
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- Татьяна Зубова
В результате аварии, которая произошла во вторник, 30 апреля, в Сосногорске, двое несовершеннолетних детей получили серьезные травмы. Подробности ДТП сообщили в УГИБДД МВД по Коми.
В материалах дела уточняется, что авария случилась около семи вечера. Девочка-подросток 2009 года рождения каталась на квадроцикле фирмы Kazuma. Она двигалась по улице Комсомольской в сторону улицы Зои Космодемьянской. Поворачивая налево в районе дома 7, юная лихачка не справилась с управлением, в результате чего квадроцикл улетел в кювет (правый по ходу движения). Транспорт опрокинуло вместе с водителем.
В ДТП пострадала сама девочка, которая получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Кроме этого, травмы получил и пассажир, юноша 2013 года рождения. Врачи диагностировали парню ушибы лица и отрыв слизистой нижней губы от десен. Мальчика госпитализировали. Отметим, оба ребенка в момент аварии были без мотошлема.
В отношении отца детей - собственника квадроцикла составили протокол, поскольку он разрешил воспользоваться транспортным средством лицу, не имеющему право управления.