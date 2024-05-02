В Сосногорске двое детей опрокинулись на квадроцикле

В результате аварии, которая произошла во вторник, 30 апреля, в Сосногорске, двое несовершеннолетних детей получили серьезные травмы. Подробности ДТП сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

В материалах дела уточняется, что авария случилась около семи вечера. Девочка-подросток 2009 года рождения каталась на квадроцикле фирмы Kazuma. Она двигалась по улице Комсомольской в сторону улицы Зои Космодемьянской. Поворачивая налево в районе дома 7, юная лихачка не справилась с управлением, в результате чего квадроцикл улетел в кювет (правый по ходу движения). Транспорт опрокинуло вместе с водителем.