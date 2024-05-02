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В Коми стало больше жителей, довольных услугами энергетиков и газовиков

В Коми стало больше жителей, довольных услугами энергетиков и газовиковфото редакции

Так как не использовалась идентификация IP-адресов, существует вероятность, что некоторые респонденты могли заполнить анкету более одного раза.

В первом квартале 2024 года жители региона использовали онлайн-опросы на официальных сайтах республики и муниципалитетов, чтобы выразить свое недовольство состоянием дорог, работой общественного транспорта, услугами тепло- и водоснабжения.

Всего приняло участие 1718 человек из всех городов и районов Коми, при этом большую активность проявили жители Воркуты (255 человек) и Сосногорска (242 человека), в то время как в Ухте и Корткеросском районе ответило менее 10 человек.

Однако, исследователи подчеркивают, что так как выборка не отражает основные социально-демографические показатели региона, включая пол, возраст и место жительства, опрос нельзя считать репрезентативным.

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