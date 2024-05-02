В Коми стало больше жителей, довольных услугами энергетиков и газовиков

Так как не использовалась идентификация IP-адресов, существует вероятность, что некоторые респонденты могли заполнить анкету более одного раза.

В первом квартале 2024 года жители региона использовали онлайн-опросы на официальных сайтах республики и муниципалитетов, чтобы выразить свое недовольство состоянием дорог, работой общественного транспорта, услугами тепло- и водоснабжения.