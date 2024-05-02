Мэрия Сыктывкара выкупит у горожан еще 20 квартир

С начала 2024 года мэрия Сыктывкара выпустила порядка 60 постановлений на изъятие жилого имущества для муниципальных нужд, сообщает БНК. Речь, в том числе идет о помещениях в аварийных "деревяшках", которые подлежат сносу после расселения жильцов.

Ранее в постановлениях мэрии также сообщалось об изъятии земельных участков под некоторыми многоквартирными домами, которые также признаны аварийными, а потому опасными для проживания горожан. В связи с такой ситуацией администрация изымает жилые помещения, находящиеся аварийных домах.