Мэрия Сыктывкара выкупит у горожан еще 20 квартир
- 08:15 2 мая
- 6+
- Татьяна Зубова
С начала 2024 года мэрия Сыктывкара выпустила порядка 60 постановлений на изъятие жилого имущества для муниципальных нужд, сообщает БНК. Речь, в том числе идет о помещениях в аварийных "деревяшках", которые подлежат сносу после расселения жильцов.
Ранее в постановлениях мэрии также сообщалось об изъятии земельных участков под некоторыми многоквартирными домами, которые также признаны аварийными, а потому опасными для проживания горожан. В связи с такой ситуацией администрация изымает жилые помещения, находящиеся аварийных домах.
Отметим, в ряде постановлений указаны отсылки на решения судов по гражданским делам, связанным с изъятием "квадратных метров" для муниципальных нужд — жильцы отказались от предложенной цены, настаивая на "лучшем предложении" и отстаивали свою позицию в суде.
В итоге в апреле было издано лишь 20 постановлений, в которых сообщается об изъятии помещений по следующим адресам:
— Октябрьский проспект, 61 (секция 12, комната №5);
— улица Катаева, 6 (квартира №5);
— улица Печорская, 18 (квартира №3);
— улица Орджоникидзе, 72 (квартиры №№ 3, 5, 8, 10 и 12);
— улица 28-й Невельской дивизии, 39 (квартира №7);
— улица 28-й Невельской дивизии, 71 (квартиры №№ 1 и 4);
— улица Перевозная, 1 (комната №11);
— улица Школьная, 30 (квартира №1);
— улица Серова, 69 (квартира №3);
— улица Лесозаводская, 30 (квартира №4);
— улица Дорожная, 24А (квартира №5);
— улица Зои Космодемьянской, 22 (квартира №10);
— переулок Зои Космодемьянской, 3 (квартира №7);
— Дырнос, 46 (комнаты 1/4 и 2).