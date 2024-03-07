Фильмы про женщин: Что посмотреть жителям Коми на 8 Марта

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Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта, собрал подборку рейтинговых фильмов, снятых женщинами из разных стран. "Нина" (16+)

Новый фильм Оксаны Бычковой "Нина" — это история, в которой фигурирует город Тбилиси. Нине, героине Юлии Пересильд, почти 40, у нее есть любимая семья и работа. Ее спокойную жизнь нарушает неожиданный звонок от бывшего любовника Руслана, который сообщает Нине о своей болезни и просит ее приехать в Тбилиси. Эта поездка изменит жизни всех участников истории.

"Любовницы"(18+)

Российская романтическая комедия Елены Хазановой берет в центр повествования истории медсестры, студентки и актрисы, которые в один момент их жизни оказались чьими-то любовницами. После веселой ночи в баре девушки решают с этим статусом не просто покончить, но и отомстить своим мужчинам. Месть их будет авантюрной. Они пускают в ход смекалку и артистические навыки, чтобы помогать таким же сёстрам по несчастью выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников.

"Анатомия падения" (18+)

Фильм француженки Жюстин Трие о суде над женщиной собрал множество международных премий, впереди – "Оскар". Актриса Сандра Хюллер играет в нем писательницу Сандру Войтер, которая живет среди снегов вместе со своим сыном и мужем, и в один день обнаруживает супруга мертвым под окном чердака. Сандра настаивает на том, что это несчастный случай, но вокруг происшествия поднимается огромная информационная шумиха, и вся личная жизнь Сандры становится предметом обсуждения общественности.

"Титан" (18+)

Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2021 года – боди-хоррор Жюли Дюкорно, режиссера, которой интересно исследовать тему телесного. Главной героине Алексии в детстве установили в череп титановую пластину, из-за чего она стала испытывать необычную связь со всем металлическим. Алексия выросла и превратилась в асоциальную маньячку, которая убивает людей металлическими шпильками. О ней уже говорят в новостях, а значит, Алексии нужно бежать, и в этом побеге героиня узнает о себе кое-что важное.

"Ника" (18+)

Фильм о взрослой жизни поэтессы Ники Турбиной, которую называли вундеркиндом, сняла Василиса Кузьмина. Восьмилетняя Ника со своими трогательными стихами давала гастроли по союзным городам и странам, а к 27-летнему возрасту заработала хроническую усталость и депрессию. Ника хочет разобраться в себе, а деспотичная мать, наоборот, этого не хочет – ей слишком дорога былая слава дочки. Однажды в жизни Ники появляется парень по имени Иван и мечта поступить на актерский, и кажется, что за этими лучами света она готова пойти – но отпустит ли ее прошлое?