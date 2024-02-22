Сыктывкарский ЛПК приступает ко II этапу модернизации ТЭЦ
- 12:20 22 февраля
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- AnnaAnna
В результате обновления снизится потребление природных газов и выброс углекислого газа в атмосферу
АО "СЛПК" продолжает масштабную модернизацию теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Инвестиции во II этап проекта стратегического проекта составят почти 12 миллиардов рублей. Итогом модернизации станет повышение энергоэффективности ТЭЦ, снижение потребления природного газа на 44 миллиона кубометров в год и сокращение выбросов парниковых газов примерно на 80 тысяч тонн в год.
— Продолжающаяся модернизация ТЭЦ обеспечит стабильную и надежную генерацию электроэнергии для Сыктывкарского ЛПК и Республики Коми – сегодня доля комбината в общем энергобалансе региона составляет 17 процентов. Мы уже давно используем в работе наилучшие доступные технологии, что позволяет нам удерживать показатели по выбросам в атмосферу значительно ниже допустимых норм. Очередной этап модернизации ТЭЦ позволит улучшить наши экологические показатели за счет снижения потребления природного газа и сокращения выбросов CO2, — сказал генеральный директор АО "СЛПК" Клаус Пеллер.
В ходе II этапа модернизации ТЭЦ будут построены газовый котел, паровая турбина, трансформатор и распределительные устройства. Кроме того, запланирована модернизация распределительной сети и создание единого пульта управления энергетическим оборудованием. Проект рассчитан примерно на 3,5 года.