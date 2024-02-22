Сыктывкарский ЛПК приступает ко II этапу модернизации ТЭЦ

В результате обновления снизится потребление природных газов и выброс углекислого газа в атмосферу

АО "СЛПК" продолжает масштабную модернизацию теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Инвестиции во II этап проекта стратегического проекта составят почти 12 миллиардов рублей. Итогом модернизации станет повышение энергоэффективности ТЭЦ, снижение потребления природного газа на 44 миллиона кубометров в год и сокращение выбросов парниковых газов примерно на 80 тысяч тонн в год.