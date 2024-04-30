В Ухте пройдёт общегородской субботник

Ухтинцев приглашают провести день труда на общегородском субботнике. Об этом сообщает администрация города.

Жителям Ухты предлагают отпраздновать 1 мая в общегородской “Маёвке”. Мероприятие начнется в 10 утра у сцены в Парке культуры и отдыха. Если у вас есть необходимые инструменты, не забудьте их взять с собой. А если нет, то организаторы обеспечат вас перчатками и мешками для участия.