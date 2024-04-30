В Ухте пройдёт общегородской субботник
- 14:30 30 апреля
- 6+
- Анастасия Амелькина
Ухтинцев приглашают провести день труда на общегородском субботнике. Об этом сообщает администрация города.
Жителям Ухты предлагают отпраздновать 1 мая в общегородской “Маёвке”. Мероприятие начнется в 10 утра у сцены в Парке культуры и отдыха. Если у вас есть необходимые инструменты, не забудьте их взять с собой. А если нет, то организаторы обеспечат вас перчатками и мешками для участия.
В 13:00 жители соберутся в Парке культуры и отдыха для подведения итогов “Маёвки” и организации праздничного концерта "Ухта встречает Первомай". Кроме того, для комфорта ухтинцев будет организована праздничная торговля.
Также на улице Сенюкова и Западной закреплены определённые организации, которые ответственны за санитарное содержание и благоустройство на общегородских субботниках. Всю необходимую информацию можно узнать на странице “ВКонтакте” администрации муниципального округа “Ухта”.