Сыктывкарский астроном сфотографировал нашумевшую зеленую комету 2023 года

Астрономы из Сыктывкара запечатлели нашумевшую зеленую комету. Космический объект был на самом близком расстоянии от земли 2 февраля. Тогда ее можно было заметить невооруженным глазом. 20 февраля комета уже удалилась от Земли, но ее все еще можно наблюдать в телескоп.

В марте 2022 года астрономы заметили разноцветную комету и нарекли ее Цветной или же C/2022 E3 (ZTF). Ее цвет — зеленый, а хвост желтый.

“Она такого оттенка из-за сгорания льда и пыли в “голове” кометы”, — объяснил астроном Сыктывкарского астрономического клуба Николай Грекалов.

По словам астронома, размер кометы около двух километров. К счастью, космический объект не несет угрозы Земле.