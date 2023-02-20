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Сыктывкарский астроном сфотографировал нашумевшую зеленую комету 2023 года

Сыктывкарский астроном сфотографировал нашумевшую зеленую комету 2023 годаФото Николая Грекалова

Астрономы из Сыктывкара запечатлели нашумевшую зеленую комету. Космический объект был на самом близком расстоянии от земли 2 февраля. Тогда ее можно было заметить невооруженным глазом. 20 февраля комета уже удалилась от Земли, но ее все еще можно наблюдать в телескоп.

В марте 2022 года астрономы заметили разноцветную комету и нарекли ее Цветной или же C/2022 E3 (ZTF). Ее цвет — зеленый, а хвост желтый.

“Она такого оттенка из-за сгорания льда и пыли в “голове” кометы”, — объяснил астроном Сыктывкарского астрономического клуба Николай Грекалов.

По словам астронома, размер кометы около двух километров. К счастью, космический объект не несет угрозы Земле. 

“Все зависит от многих факторов, включая место падения. Если комета упадет на город, мало бы не показалось. C/2022 E3 (ZTF) опасности не несет никакой. В любом случае, почти все крупные потенциально опасные космические тела изучены и наблюдаемы”, — отметил Николай.

Цветная комета совершает оборот вокруг солнца. На это у нее уходит 50 тысяч лет. В последний раз эту комету видели неандертальцы. Об этом пишет “Комсомольская правда”.

“Я заметил эту комету в начале января, тогда же и сфотографировал. А так она начала появляться уже в декабре 2022 года. Минимальное расстояние до земли было 2 февраля, но облачность помешала наблюдениям. Некоторые ученые пишут, что, возможно, она больше не вернется”, — рассказал астроном.

Цветную комету можно будет наблюдать в небе до весны, но только уже через специальные приборы: телескоп или фотокамеру с хорошим зумом.

Одна из самых крупных комет, которую наблюдало современное общество, пролетела рядом с Землей в 1996 году. Она была очень яркой и легко наблюдалась невооруженным глазом в ночном небе. В течение этого и последующих дней хвост простирался на довольно большую длину, примерно на 10°. Для сравнения: Солнце на небе в суточном движении за час перемещается на 15 градусов.

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