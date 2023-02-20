Сыктывкарский астроном сфотографировал нашумевшую зеленую комету 2023 года

Астрономы из Сыктывкара запечатлели нашумевшую зеленую комету. Космический объект был на самом близком расстоянии от земли 2 февраля. Тогда ее можно было заметить невооруженным глазом. 20 февраля комета уже удалилась от Земли, но ее все еще можно наблюдать в телескоп.
В марте 2022 года астрономы заметили разноцветную комету и нарекли ее Цветной или же C/2022 E3 (ZTF). Ее цвет — зеленый, а хвост желтый.
“Она такого оттенка из-за сгорания льда и пыли в “голове” кометы”, — объяснил астроном Сыктывкарского астрономического клуба Николай Грекалов.
По словам астронома, размер кометы около двух километров. К счастью, космический объект не несет угрозы Земле.
“Все зависит от многих факторов, включая место падения. Если комета упадет на город, мало бы не показалось. C/2022 E3 (ZTF) опасности не несет никакой. В любом случае, почти все крупные потенциально опасные космические тела изучены и наблюдаемы”, — отметил Николай.
Цветная комета совершает оборот вокруг солнца. На это у нее уходит 50 тысяч лет. В последний раз эту комету видели неандертальцы. Об этом пишет “Комсомольская правда”.
“Я заметил эту комету в начале января, тогда же и сфотографировал. А так она начала появляться уже в декабре 2022 года. Минимальное расстояние до земли было 2 февраля, но облачность помешала наблюдениям. Некоторые ученые пишут, что, возможно, она больше не вернется”, — рассказал астроном.
Цветную комету можно будет наблюдать в небе до весны, но только уже через специальные приборы: телескоп или фотокамеру с хорошим зумом.
Одна из самых крупных комет, которую наблюдало современное общество, пролетела рядом с Землей в 1996 году. Она была очень яркой и легко наблюдалась невооруженным глазом в ночном небе. В течение этого и последующих дней хвост простирался на довольно большую длину, примерно на 10°. Для сравнения: Солнце на небе в суточном движении за час перемещается на 15 градусов.