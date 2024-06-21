В Коми случился прорыв Усинского водовода

Фото из архива "Про Город"

В Воркуте случился порыв Усинского водовода между шестой и седьмой камерой. О ЧП сообщает администрация Заполярья.

На месте происшествия работают специалисты, также приняты меры по восстановлению водовода. Уже проведено переключение на нитку объекта Ду 800 мм.