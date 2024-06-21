В Коми случился прорыв Усинского водовода
- 16:45 21 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Воркуте случился порыв Усинского водовода между шестой и седьмой камерой. О ЧП сообщает администрация Заполярья.
На месте происшествия работают специалисты, также приняты меры по восстановлению водовода. Уже проведено переключение на нитку объекта Ду 800 мм.
Напомним, в Удорском районе Республики Коми в 2024 году приведут в нормативное состояние несколько мостов. Губернатор региона Владимир Уйба заявил в своих аккаунтах в социальных сетях, что подрядная организация должна сдать работу по ремонту мостов уже в августе этого года. В данный момент подрядчик ждет, когда спадет весенний паводок и уровень воды в реках вернутся в в пределы своей нормы. Работы начнутся приблизительно в начале июля 2024 года.
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