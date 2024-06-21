В Сыктывкаре пошли первые грибы

Фото из официальной группы поселка Трехозерка ВК

Жители столицы Республики Коми делятся результатами тихой охоты в социальных сетях. Научный сотрудник института биологии Коми научного центра Дмитрий Кириллов сообщил, что первые съедобные грибы уже вышли в южной части региона. Также 16 июня в Сыктывкаре появились первые белые грибы и подберезовики.

В столице Коми грибы можно найти в светлых лишайниковых или зеленомошных сосновых лесах, также на лесных полянах.

Дмитрий Кириллов также отмечает, что в этом году чаще всего попадаются грибы, которые поражены вредителями.

Научный сотрудник института биологии подчеркну, что весна в 2024 году была неблагоприятна для сморчков. Из-за холода и снега гриб смог дать плоды только в конце мая. Кроме того, в этом году грибов может быть меньше из-за прошлогоднего урожая.