В Сыктывкаре пошли первые грибы
- 14:30 21 июня
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- Инесса Богатая
Жители столицы Республики Коми делятся результатами тихой охоты в социальных сетях.
Научный сотрудник института биологии Коми научного центра Дмитрий Кириллов сообщил, что первые съедобные грибы уже вышли в южной части региона. Также 16 июня в Сыктывкаре появились первые белые грибы и подберезовики.
В столице Коми грибы можно найти в светлых лишайниковых или зеленомошных сосновых лесах, также на лесных полянах.
Дмитрий Кириллов также отмечает, что в этом году чаще всего попадаются грибы, которые поражены вредителями.
Научный сотрудник института биологии подчеркну, что весна в 2024 году была неблагоприятна для сморчков. Из-за холода и снега гриб смог дать плоды только в конце мая. Кроме того, в этом году грибов может быть меньше из-за прошлогоднего урожая.
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