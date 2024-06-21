Уйба: в Воркуте нет проблем с подачей воды из-за порыва Усинского водовода
- 19:15 21 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Губернатор Республики Коми Владимир Уйба прокомментировал ситуацию с порывом воды на Усинском водоводе в Заполярье. В социальных сетях Глава региона написал, что ограничений с подачей воды в Воркуте не будет.
Напомним, сегодня в Воркуте произошел порыв трубы 1000-го диаметра на Усинском водоводе между пятым и шестым камерами.
Сейчас в городе специалисты оперативно производят переключение на резервную трубу “восьмисотку”. Также по словам Главы Республики Коми, параллельно ведется подача коммунального ресурса и проходят ремонтные работы.
Напомним, в Сыктывкаре на городскую администрацию прокуратура региона завела уголовное дело из-за нарушений в документах строительства школы в Эжвинском микрорайоне Емваль.
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