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Уйба: в Воркуте нет проблем с подачей воды из-за порыва Усинского водовода

Уйба: в Воркуте нет проблем с подачей воды из-за порыва Усинского водовода Фото из архива "Про Город"

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба прокомментировал ситуацию с порывом воды на Усинском водоводе в Заполярье. В социальных сетях Глава региона написал, что ограничений с подачей воды в Воркуте не будет. 

Напомним, сегодня в Воркуте произошел порыв трубы 1000-го диаметра на Усинском водоводе между пятым и шестым камерами. 

Сейчас в городе специалисты оперативно производят переключение на резервную трубу “восьмисотку”. Также по словам Главы Республики Коми, параллельно ведется подача коммунального ресурса и проходят ремонтные работы.

Напомним, в Сыктывкаре на городскую администрацию прокуратура региона завела уголовное дело из-за нарушений в документах строительства школы в Эжвинском микрорайоне Емваль.

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