Уйба: в Воркуте нет проблем с подачей воды из-за порыва Усинского водовода

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба прокомментировал ситуацию с порывом воды на Усинском водоводе в Заполярье. В социальных сетях Глава региона написал, что ограничений с подачей воды в Воркуте не будет.

Напомним, сегодня в Воркуте произошел порыв трубы 1000-го диаметра на Усинском водоводе между пятым и шестым камерами.