Сыктывкарскому ЛПК – 55 лет

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25 июня отмечает 55-летний юбилей Акционерное общество «Сыктывкарский ЛПК». «Сыктывкарский ЛПК – это лидер бумажной отрасли. Мы непрерывно развиваемся, модернизируем производство, повышаем эффективность, внедряем инновации и наилучшие доступные технологии, предоставляя нашим клиентам высококачественные и конкурентоспособные продукты. Фундамент нашего успеха составляют опыт и профессионализм наших сотрудников. Мы достойно прошли через все испытания последних лет, нашли выход из сложных ситуаций и доказали, что мы – самая крутая команда. Уверен, впереди у нас еще много достижений и побед», - сказал генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер.

Мощность Сыктывкарского ЛПК составляет около 1,3 млн тонн готовой продукции, здесь трудятся 4500 человек. За последние 20 лет объем производства вырос на 70 процентов, производительность труда – более чем на 200 процентов. Всего за 55 лет работы на комбинате произведено более 25 млн тонн целлюлозы и около 33 млн тонн продукции - офисной, офсетной, газетной, типографской, книжной, конвертной бумаги, бумаги для цифровой печати, тарных и потребительских картонов, сухой товарной целлюлозы. Продукцию АО «СЛПК» поставляют сегодня в 21 страну мира.

Комбинат является крупнейшим лесозаготовителем Республики Коми. Площадь лесной аренды АО «СЛПК» составляет 2,44 млн. га, а объем собственной лесозаготовки - 3,4 млн кубометров в год. Сыктывкарский ЛПК является ответственным лесопользователем и строго соблюдает баланс социальных и экономических интересов бизнеса и местного населения. В 2023 году компания инициировала создание в России Национальной системы лесной сертификации (НСЛС), участвовала в разработке и присоединилась к ней одной из первых в начале этого года. Стандарты НСЛС устанавливают высокие требования к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов для обеспечения устойчивого лесоуправления с учетом природоохранных и социальных аспектов, а также к прослеживаемости происхождения древесины.

АО «СЛПК» активно занимается лесовосстановлением. Лесопитомник комбината полностью обеспечивает потребности компании и снабжает сеянцами лесопользователей Республики Коми и соседних регионов. Его мощность составляет 8,6 млн. сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой. С 2008 года компания вырастила в лесопитомнике около 87 млн сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой, которые высадили на площади 40 тысяч га в Республике Коми и соседних регионах. Инвестиции в развитие лесопитомника составили почти 400 миллионов рублей.

Экологическая политика АО «СЛПК» связана с целями устойчивого развития. За последние 20 лет благодаря масштабным инвестициям в модернизацию производства и применению современных и безопасных технологий комбинат более чем на 50 процентов снизил выбросы углекислого газа, потребление воды и объем сточных вод. В 2007 году Сыктывкарский ЛПК отказался от использования элементарного хлора и перешел на бесхлорную отбелку целлюлозы. На комбинате внедрен новый регенерационный цикл, обеспечивающий эффективное и экологичное производство целлюлозы. В 2019 году завершился крупномасштабный проект модернизации очистных сооружений, благодаря которому очистку с применением наилучших доступных технологий также проходят сточные воды всего Сыктывкара и близлежащих промышленных предприятий.

В 2024 году предприятие приступило ко второму этапу модернизации собственной ТЭЦ, итогом которой станет повышение ее энергоэффективности, снижение потребления природного газа на 44 млн. кубометров в год и выбросов парниковых газов примерно на 80 тыс. тонн в год. ТЭЦ АО «СЛПК» обеспечивает 17 процентов от потребности Коми в электроэнергии и является единственным источником тепла и горячей воды для населения Эжвинского района (около 50 тыс. человек). Доля «зеленой» энергии в общем энергобалансе комбината составляет около 40 процентов, для ее производства используются кородревесные отходы производства.

АО «СЛПК» - ответственный работодатель и социальный партнер Республики Коми. Ежегодно комбинат заключает соглашение о социально-экономическом партнерстве с правительством региона, инвестируя около 550 млн. рублей в развитие инфраструктуры, предпринимательства и создание рабочих мест, строительство и ремонт дорог, реализацию социально значимых проектов.