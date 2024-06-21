В Ухте водитель отечественного авто из-за медленной реакции устроил ДТП
- 12:00 21 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В Республике Коми в Ухте столкнулись отечественное авто и иномарка. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Космонавтов 20 июня около 18:20 вечера. 36-летний мужчина на ВАЗ не учел безопасную дистанцию между авто и врезался в “Рено”. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по региону.
Авария случилась напротив дома №12 на проспекте Космонавтов. В зультате ДТП 39-летний водитель “Рено” получил ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника. Его не госпитализировали. Мужчина был пристегнут.
Напомним, в Сыктывкаре пьяный мужчина на электросамокате сбил 11-летнюю девочку прямо на тротуаре. Несовершеннолетняя получила ушибы и ссадины. К счастью, госпитализация ребенка не потребовалась. Виновника происшествия поместили в спецприемник.
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