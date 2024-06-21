В Ухте водитель отечественного авто из-за медленной реакции устроил ДТП

В Республике Коми в Ухте столкнулись отечественное авто и иномарка. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Космонавтов 20 июня около 18:20 вечера. 36-летний мужчина на ВАЗ не учел безопасную дистанцию между авто и врезался в “Рено”. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по региону.

Авария случилась напротив дома №12 на проспекте Космонавтов. В зультате ДТП 39-летний водитель “Рено” получил ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника. Его не госпитализировали. Мужчина был пристегнут.