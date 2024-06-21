В Сыктывкаре решают проблему с колейностью на одной из улиц

фото пресс-службы администрации Сыктывкара

В столице Коми мэрия Сыктывкара начала устранять колейность на Октябрьском проспекте. Оказалось, что это загруженная магистраль со среднесуточным трафиком, в количестве около 20 тысяч машин. В 2024 году, вместе с Госавтоинспекцией было выбрано два наиболее сложных участка, которые и были включены в ремонт по национальному проекту “Безопасные и качественные дороги”.

Как сообщил глава сыктывкарской администрации Владимир Голдин, вместе с руководителями разных профильных ведомств, а также компании-подрядчика, мэр Сыктывкара осмотрел первый участок Октябрьского проспекта. Отметим, что в этом году происходит капитальный ремонт от улицы Малышева до улицы Петрозаводской.