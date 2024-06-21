В Сыктывкаре решают проблему с колейностью на одной из улиц
- 21 июня 22:45
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- Олег Помидоров
В столице Коми мэрия Сыктывкара начала устранять колейность на Октябрьском проспекте.
Оказалось, что это загруженная магистраль со среднесуточным трафиком, в количестве около 20 тысяч машин. В 2024 году, вместе с Госавтоинспекцией было выбрано два наиболее сложных участка, которые и были включены в ремонт по национальному проекту “Безопасные и качественные дороги”.
Как сообщил глава сыктывкарской администрации Владимир Голдин, вместе с руководителями разных профильных ведомств, а также компании-подрядчика, мэр Сыктывкара осмотрел первый участок Октябрьского проспекта. Отметим, что в этом году происходит капитальный ремонт от улицы Малышева до улицы Петрозаводской.
В будущем начнется ремонт второго участка Октябрьского проспекта. А именно, от поворота на Верхний Чов до поворота на Нижний, где также сохраняется колейность. В общей сумме эти участки имеют протяженность около двух километров.