Строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре закончится осенью 2025 года

Так, на первой секции строящегося здания сейчас уже есть крыша. На второй и третьей продолжаются кровельные работы. Исходя из этого – конструктив практически завершен.

21 июня состоялась встреча между журналистами региона и министром строительства и ЖКХ Коми Андреем Чибисовым. Глава ведомства сообщил, что сейчас на первой очереди инфекционной больницы в столице Коми уже есть кровля. Далее пройдет установка окон и внутренних перегородок, а на второй и третьей очередях пройдут кровельные работы.