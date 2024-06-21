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Строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре закончится осенью 2025 года

Строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре закончится осенью 2025 годаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Так, на первой секции строящегося здания сейчас уже есть крыша. На второй и третьей продолжаются кровельные работы. Исходя из этого – конструктив практически завершен.

21 июня состоялась встреча между журналистами региона и министром строительства и ЖКХ Коми Андреем Чибисовым. Глава ведомства сообщил, что сейчас на первой очереди инфекционной больницы в столице Коми уже есть кровля. Далее пройдет установка окон и внутренних перегородок, а на второй и третьей очередях пройдут кровельные работы.

Как рассказал министр, примерный срок окончания работы – осень 2025 год.

Однако необходимо в новую больницу поставить медицинское оборудование. По сообщению главы ведомства, деньги на стройку сейчас есть в полном объеме, а деньги на оборудование в федбюджете предусмотрены лишь в 2027-2028 годах, что состсавит около двух миллиардов рублей.

Общая стоимость строительства объекта составила около 5,2 миллиарда рублей.
 

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