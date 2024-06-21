В Сыктывкаре начались массовые проверки водителей: полиция ищет злостных нарушителей ПДД
- 18:35 21 июня
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывкаре сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию “Трезвый водитель”. Массовые проверки пройдут с 21 по 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице Республики Коми.
Инспекторы дорожно-патрульной службы будут искать водителей, которые рискнули сесть за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции Сыктывкара будут останавливать злостных нарушителей правил дорожного движения, в том числе тех, кто нарушает правила перевозки детей.
Напомним, в Сыктывкаре пьяный водитель электросамоката сбил 11-летнюю девочку. Мужчину поместили в спецприемник. У пострадавшего ребенка медики диагностировали ссадины и ушибы. Ее не госпитализировали.
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