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В Сыктывкаре начались массовые проверки водителей: полиция ищет злостных нарушителей ПДД

В Сыктывкаре начались массовые проверки водителей: полиция ищет злостных нарушителей ПДДФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию “Трезвый водитель”. Массовые проверки пройдут с 21 по 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице Республики Коми. 

Инспекторы дорожно-патрульной службы будут искать водителей, которые рискнули сесть за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции Сыктывкара будут останавливать злостных нарушителей правил дорожного движения, в том числе тех, кто нарушает правила перевозки детей. 

Напомним, в Сыктывкаре пьяный водитель электросамоката сбил 11-летнюю девочку. Мужчину поместили в спецприемник. У пострадавшего ребенка медики диагностировали ссадины и ушибы. Ее не госпитализировали.

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