Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Такого результата не ждал никто: математик вычислил точную дату конца СВО и победителя конфликта

Такого результата не ждал никто: математик вычислил точную дату конца СВО и победителя конфликта

Математик-пророк Григорий Кваша поделился своими расчетами, касающимися военной спецоперации на Украине, и предсказал её завершение в 2025 году. Он утверждает, что Российская Федерация победит в этом конфликте, хотя страну ждет трудный период. Кваша также прогнозирует отсутствие радикальных изменений в российской власти и присоединение новых территорий к стране.

Свою уверенность Кваша основывает на математических расчетах и теории цикличности событий, анализируя исторические данные и пересматривая даты и представления о ходе истории. Он заявляет, что его предсказания всегда оправдываются.

У Григория Кваши есть и другие важные предсказания. Он считает, что Россия переживает период империи, который продлится до 2053 года, без кардинальных смен власти и революций. Он также предсказывает, что только после 2025 года мир воцарится на Земле.

Примечательно, что математик еще в 2021 году предупреждал о конфликте между Россией и США в 2022 году. Он прогнозирует четырехлетний период беспокойства с 2021 по 2025 годы, после чего все военные конфликты будут урегулированы. По его мнению, США ждёт поражение, упадок и долгий трудный период.

Кроме Кваши, Interfax сообщает о другом прорицателе, Сидике Афгане, который поддерживает Квашу в своих прогнозах. Афган предсказывает развал Европейского союза в период с 2027 по 2032 годы. Он также уверен, что ядерная мировая война не наступит в ближайшее время, а 2025 год станет началом заката для США и приведет к победе России на Украине.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости