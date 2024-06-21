Математик-пророк Григорий Кваша поделился своими расчетами, касающимися военной спецоперации на Украине, и предсказал её завершение в 2025 году. Он утверждает, что Российская Федерация победит в этом конфликте, хотя страну ждет трудный период. Кваша также прогнозирует отсутствие радикальных изменений в российской власти и присоединение новых территорий к стране.

Свою уверенность Кваша основывает на математических расчетах и теории цикличности событий, анализируя исторические данные и пересматривая даты и представления о ходе истории. Он заявляет, что его предсказания всегда оправдываются.