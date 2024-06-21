Праздничный выходной 8 июля: россияне замерли, узнав о таком шикарном подарке. Как будем отдыхать

Фото из архива "Про Города"

8 июля является значимой датой для россиян, когда вся страна празднует день семьи, любви и верности, посвящённый семейным ценностям. В 2024 году это особое событие выпадает на рабочий понедельник, но жители смогут насладиться торжественными и развлекательными мероприятиямии, запланированными в честь праздника. История праздника уходит в глубину веков и связана с именами святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака и семейного благополучия. Согласно древнерусской легенде, их союз стал образцом супружеской верности и любви. В 1547 году Русская православная церковь канонизировала Петра и Февронию, и с тех пор день их памяти отмечается 8 июля.

Долгое время этот праздник носил исключительно религиозный характер, но в последние годы обрёл федеральный статус. Инициатива увековечения памяти святых Петра и Февронии впервые возникла в Муроме, где хранятся их мощи. В середине 1990-х годов местные жители начали отмечать этот день как народный праздник, и со временем традиция распространилась по всей стране.

В 2008 году по указу президента Дмитрия Медведева праздник был официально учреждён на федеральном уровне и стал отмечаться как день семьи, любви и верности. Однако до 2022 года этот день оставался рабочим. Лишь в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ, который придал 8 июля статус всероссийского государственного праздника.

Вопрос о превращении этого дня в официальный выходной пока остается нерешённым. В 2022 году группа депутатов Госдумы предложила законопроект, призывающий объявить 8 июля выходным днём, но он не был рассмотрен.

Таким образом, 8 июля 2024 года, как и в предыдущие годы, останется рабочим днём. Однако это не помешает проведению праздничных мероприятий, приуроченных к дню семьи, любви и верности. Торжества пройдут во внерабочее время — вечером и в выходные дни.

Центральным событием праздника по традиции остаётся город Муром, где находятся мощи святых Петра и Февронии. Здесь устраиваются праздничные богослужения, крестные ходы, концерты, ярмарки и народные гуляния. Подобные мероприятия проходят также в других регионах страны. В различных городах организуются уличные праздничные программы, включающие музыкальные и танцевальные выступления, конкурсы и выставки народного творчества. Часто проводятся и спортивные состязания, посвященные дню семьи, любви и верности.

Кроме того, 8 июля в России традиционно вручаются премии и награды за вклад в укрепление семьи. В этот день чествуют многодетные семьи, пары, прожившие в браке много лет, а также общественные организации, поддерживающие семейные ценности.

Этот праздник, глубоко укоренившийся в российской культуре и традициях, продолжает играть важную роль в поддержании семейных ценностей и укреплении общества. Несмотря на то, что 8 июля 2024 года будет рабочим днём, запланированная праздничная программа позволит россиянам достойно отметить день семьи, любви и верности.

Праздник, посвящённый святым Петру и Февронии, символизирует вековые традиции, хранимые российским народом. Он напоминает о важности крепких семейных уз, взаимопонимания и любви, объединяет поколения и привлекает внимание к проблемам семейного института, вдохновляя на сохранение этих ценностей для будущих поколений.

Таким образом, день семьи, любви и верности в 2024 году, несмотря на свой рабочий статус, обещает стать ярким и насыщенным событием. Он позволит россиянам отдать дань уважения покровителям брака и выразить свою приверженность семейным ценностям, играя важную роль в укреплении традиций и сплочении российского общества, сообщает progorod58.ru.