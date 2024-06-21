Салат с фасолью, арахисом и имбирем в восточном стиле станет вашим любимым

Свежесть этого вкусного и красочного салата напоминает о лете. Приготовление займёт не более 10 минут — идеально подходит для лёгкого завтрака или в качестве гарнира к ужину, сообщает pravda.ru.

Ингредиенты

1 кг фасоли

1/3 стакана солёного жареного арахиса

1/3 стакана кинзы

5 столовых ложек оливкового масла

3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

1 чайная ложка мелко натёртой цедры лайма

1/2 чайной ложки молотого кориандра

1/4 чайной ложки сахара

3 листа каффир-лайма, мелко нарезанных

2 зубчика чеснока, мелко натёртых

1 стебель лемонграсса, мелко натёртый

1 тёртый кусочек имбиря

1/2 большого лука-шалота, мелко нарезанного

Молотый чёрный перец

Соль

Приготовление

Отварите фасоль. Шумовкой переложите сваренную фасоль в миску и высушите. Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла в сковороде на среднем огне. Готовьте лук-шалот 3 минуты. Добавьте имбирь, лемонграсс, чеснок и кориандр, обжаривайте в течение 1 минуты. Переложите обжаренные овощи в большую миску. Посолите и поперчите. В той же сковороде обжарьте арахис в течение 2 минут. Затем измельчите его. Оставьте 1 столовую ложку для подачи. Смешайте листья каффир-лайма, цедру лайма, сок лайма, сахар, 1/2 чайной ложки соли и оставшееся оливковое масло с обжаренными овощами. Добавьте фасоль, кинзу и оставшийся нарезанный арахис. Посолите и поперчите. Посыпьте салат оставшейся 1 столовой ложкой измельчённого арахиса и добавьте ещё кинзы.

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