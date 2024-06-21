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Для военных в зону СВО отправили гуманитарную помощь от общественных организаций Сыктывкара

Для военных в зону СВО отправили гуманитарную помощь от общественных организаций СыктывкараФото администрации Сыктывкара

В столице Коми общественные организации передали гумпомощь для наших земляков – бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара. 

Как сообщает мэрия, сбор гуманитарной помощи проводится в рамках акции, которую инициировал градоначальник Владимир Голдин. 

Для наших бойцов собрали необходимые вещи и нескоропортящиеся продукты питания. Эта акция направлена на поддержку морального духа наших воинов. Также гуманитарная помощь позволяет обеспечить бойцов всем необходимым в условиях спецоперации. 

Напомним, в Коми пройдут патриотические акции 22 июня – в День памяти и скорби. Так, на территории региона состоятся Всероссийские акции “Огненная картина войны” и “Свеча памяти”. Эти мероприятия уже традиционны для нашей страны. Отметим, что сегодня, 21 июня, в Мичуринском парке состоится акция “Огненная карта войны”.

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