Для военных в зону СВО отправили гуманитарную помощь от общественных организаций Сыктывкара

В столице Коми общественные организации передали гумпомощь для наших земляков – бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

Для наших бойцов собрали необходимые вещи и нескоропортящиеся продукты питания. Эта акция направлена на поддержку морального духа наших воинов. Также гуманитарная помощь позволяет обеспечить бойцов всем необходимым в условиях спецоперации.

Напомним, в Коми пройдут патриотические акции 22 июня – в День памяти и скорби. Так, на территории региона состоятся Всероссийские акции “Огненная картина войны” и “Свеча памяти”. Эти мероприятия уже традиционны для нашей страны. Отметим, что сегодня, 21 июня, в Мичуринском парке состоится акция “Огненная карта войны”.