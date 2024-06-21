Кому повысят пенсии с 1 июля 2024 года

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- 19:31 21 июня
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Свежесть этого вкусного и красочного салата напоминает о лете. Приготовление займёт не более 10 минут — идеально подходит для лёгкого завтрака или в качестве гарнира к ужину, пишет finance.mail.ru.
Ингредиенты
- 1 кг фасоли
- 1/3 стакана солёного жареного арахиса
- 1/3 стакана кинзы
- 5 столовых ложек оливкового масла
- 3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
- 1 чайная ложка мелко натёртой цедры лайма
- 1/2 чайной ложки молотого кориандра
- 1/4 чайной ложки сахара
- 3 листа каффир-лайма, мелко нарезанных
- 2 зубчика чеснока, мелко натёртых
- 1 стебель лемонграсса, мелко натёртый
- 1 тёртый кусочек имбиря
- 1/2 большого лука-шалота, мелко нарезанного
- Молотый чёрный перец
- Соль
Приготовление
- Отварите фасоль. Шумовкой переложите сваренную фасоль в миску и высушите.
- Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла в сковороде на среднем огне. Готовьте лук-шалот 3 минуты.
- Добавьте имбирь, лемонграсс, чеснок и кориандр, обжаривайте в течение 1 минуты.
- Переложите обжаренные овощи в большую миску. Посолите и поперчите.
- В той же сковороде обжарьте арахис в течение 2 минут. Затем измельчите его. Оставьте 1 столовую ложку для подачи.
- Смешайте листья каффир-лайма, цедру лайма, сок лайма, сахар, 1/2 чайной ложки соли и оставшееся оливковое масло с обжаренными овощами.
- Добавьте фасоль, кинзу и оставшийся нарезанный арахис. Посолите и поперчите. Посыпьте салат оставшейся 1 столовой ложкой измельчённого арахиса и добавьте ещё кинзы.
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