Мэрия Сыктывкара подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве школы в Емвале

Прокуратура Республики Коми возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при принятии проектной документации на строительство школы в сыктывкарском микрорайоне Емваль. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Прокуратура региона в ходе проверки обнаружило, что рабочая документация вопреки госстандартам не содержала чертежи железобетонных конструкций индивидуального изготовления. Документы разрабатывала подрядная организация на основании договора администрации Сыктывкара. Несмотря на ошибки в документах мэрия оплатила и согласовала работу подрядчику.