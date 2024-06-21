Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Мэрия Сыктывкара подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве школы в Емвале

Мэрия Сыктывкара подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве школы в ЕмвалеФото мэрии Сыктывкара

Прокуратура Республики Коми возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при принятии проектной документации на строительство школы в сыктывкарском микрорайоне Емваль. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Прокуратура региона в ходе проверки обнаружило, что рабочая документация вопреки госстандартам не содержала чертежи железобетонных конструкций индивидуального изготовления. Документы разрабатывала подрядная организация на основании договора администрации Сыктывкара. Несмотря на ошибки в документах мэрия оплатила и согласовала работу подрядчику. 

Из-за отсутствия договора на изготовление и поставку железобетонных конструкций построить школу к сроку стало невозможным.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости