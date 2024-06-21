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Сыктывкарец установил скрытую камеру в спальне своей бывшей жены

Сыктывкарец установил скрытую камеру в спальне своей бывшей жены Фото из архива "Про Город"

В столице Республики Коми 39-летний местный житель тайно следил за своей бывшей женой. Он установил скрытую камеру в ее спальне. Суд приговорил его к 200 часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 

По данным ведомства, в октябре 2023 года сыктывкарец купил видеорегистратор и установил ее в спальне бывшей супруги. На камеру наткнулась дочь обвиняемого и рассказала обо всем матери. Женщина обратилась в полицию. 

Напомним, в Сыктывкаре житель Эжвинского района похитил умную колонку “Марусю” у своего друга и продал ее за тысяч рублей. На нажитые незаконным путем деньги он купил алкогольный напиток. Товарищ правонарушителя обнаружил пропажу и сообщил полиции.

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