Сыктывкарец установил скрытую камеру в спальне своей бывшей жены

В столице Республики Коми 39-летний местный житель тайно следил за своей бывшей женой. Он установил скрытую камеру в ее спальне. Суд приговорил его к 200 часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в октябре 2023 года сыктывкарец купил видеорегистратор и установил ее в спальне бывшей супруги. На камеру наткнулась дочь обвиняемого и рассказала обо всем матери. Женщина обратилась в полицию.