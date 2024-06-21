Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре мужчина украл велосипед, чтобы доехать до дома

В Сыктывкаре мужчина украл велосипед, чтобы доехать до домаФото из архива "Про Город"

В столице Республики Коми правоохранители задержали 26-летнего местного жителя за кражу велосипеда. В полицию обратился владелец двухколесного транспорта. Стоимость средства передвижения оценили в 14 тысяч рублей. Об инциденте сообщает пресс-служба МВД по региона. 

По данным полиции, хозяин велосипеда оставил свой транспорт у подъезда, при этом пристегнул его тросом. Средство от угона не помогло – на утро “двухколесного друга” уже не было на месте. 

Правоохранители нашли вора, им оказался мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он признал свою вину в содеянном, также сообщил правоохранителям, что пошел на преступление из-за того, что хотел доехать до дома. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости