В Сыктывкаре мужчина украл велосипед, чтобы доехать до дома

В столице Республики Коми правоохранители задержали 26-летнего местного жителя за кражу велосипеда. В полицию обратился владелец двухколесного транспорта. Стоимость средства передвижения оценили в 14 тысяч рублей. Об инциденте сообщает пресс-служба МВД по региона.

По данным полиции, хозяин велосипеда оставил свой транспорт у подъезда, при этом пристегнул его тросом. Средство от угона не помогло – на утро “двухколесного друга” уже не было на месте.