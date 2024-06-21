В Сыктывкаре мужчина украл велосипед, чтобы доехать до дома
- 20:30 21 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В столице Республики Коми правоохранители задержали 26-летнего местного жителя за кражу велосипеда. В полицию обратился владелец двухколесного транспорта. Стоимость средства передвижения оценили в 14 тысяч рублей. Об инциденте сообщает пресс-служба МВД по региона.
По данным полиции, хозяин велосипеда оставил свой транспорт у подъезда, при этом пристегнул его тросом. Средство от угона не помогло – на утро “двухколесного друга” уже не было на месте.
Правоохранители нашли вора, им оказался мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он признал свою вину в содеянном, также сообщил правоохранителям, что пошел на преступление из-за того, что хотел доехать до дома. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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